Rio Negro terá uma noite de louvor e adoração com Alvaro & Daniel, dupla que faz sucesso no sertanejo católico. O evento será no dia 25 de setembro às 20h30 na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Bom Jesus.

O valor da entrada será R$ 10,00. Os ingressos podem ser adquiridos na secretaria paroquial. As vagas são limitadas.

Mais informações: (47) 9 8439-9709 e 3642-5058.

A realização é da Comunidade Moldados por Maria Imaculada.

