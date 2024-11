Educação de Rio Negro conquista prêmios em fórum estadual da Undime

Nesta quinta-feira (21), o município de Rio Negro recebeu dois importantes prêmios na área da educação durante o Fórum Estadual Extraordinário da Undime Paraná, que tem como missão articular, mobilizar e integrar os dirigentes municipais de educação para construir e defender a educação pública com qualidade social. O evento ocorreu em Foz do Iguaçu.

Rio Negro recebeu o prêmio da Criança Alfabetizada, cujo indicador de 85,2% é destaque no Paraná, sendo o primeiro colocado entre os municípios que possuem de 30 a 100mil habitantes. Esta conquista reconhece as iniciativas eficazes na alfabetização infantil. Em Rio Negro, programas inovadores e metodologias inclusivas foram implementados na atual gestão pública, garantindo que cada criança tenha acesso a uma educação de qualidade desde os primeiros anos.

O município também foi reconhecido pelo crescimento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). A atual nota de 7,5 faz com que Rio Negro seja o terceiro colocado no Estado do Paraná entre os municípios que possuem de 30 a 100 mil habitantes. Esse crescimento reflete não apenas melhorias nas infraestruturas escolares, mas também o investimento em formação continuada para os professores e a promoção de um ambiente escolar acolhedor e estimulante.

O prefeito James Karson Valério esteve presente, juntamente com a secretária de educação, Jussara Heide, e membros da equipe da educação municipal. Em seu discurso durante a cerimônia, o prefeito enfatizou que “esses prêmios são um reflexo do trabalho árduo e da paixão dos educadores e da comunidade em geral”. Jussara Heide também expressou sua gratidão, ressaltando que “cada conquista é fruto do compromisso coletivo em oferecer uma educação transformadora”.

Rio Negro prova que com determinação e trabalho em equipe é possível alcançar grandes resultados na educação. Esses prêmios não apenas celebram as conquistas passadas, mas também inspiram novos desafios para continuar elevando os padrões educacionais do município.