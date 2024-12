Educação de Rio Negro conquista Selo Ouro em avaliação do MEC

A educação municipal de Rio Negro continua se destacando. Desta vez ela conquistou o Selo Ouro em uma importante avaliação do Ministério da Educação (MEC), que divulgou nesta semana o resultado do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização 2024.

A iniciativa é desenvolvida dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) e visa reconhecer as boas práticas educacionais no âmbito da política. Entre os critérios avaliados está a institucionalização e implementação da política de alfabetização; a implementação das ações de formação de professores e gestores e a distribuição de materiais didáticos complementares de apoio à alfabetização.

Recentemente o município de Rio Negro recebeu o prêmio da Criança Alfabetizada, cujo indicador de 85,2% é destaque no Paraná, sendo o primeiro colocado entre os municípios que possuem de 30 a 100 mil habitantes. Rio Negro atingiu o índice que está acima da meta de alfabetização na idade certa estabelecida pelo MEC para todo o país até 2030 (80%) e bem acima da média nacional, que foi de 56%.

O município também foi reconhecido pelo crescimento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). A atual nota de 7,5 do IDEB faz com que Rio Negro seja o terceiro colocado no Estado do Paraná entre os municípios que possuem de 30 a 100 mil habitantes.

A educação pública de Rio Negro vem se destacando constantemente graças aos investimentos que a atual gestão municipal vem realizando na infraestrutura educacional, como as reformas, ampliações e criações de novas escolas, entregas de kits escolares e a aplicação de projetos inovadores, como as aulas de robótica, além da qualificação e grande dedicação dos professores e de toda a equipe pedagógica.