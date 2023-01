Educação de Rio Negro distribuirá kits escolares aos alunos da rede municipal

O início das aulas na rede municipal de ensino de Rio Negro será no dia 06 de fevereiro. Assim como ocorreu em 2022, no primeiro dia de aula todos os alunos das escolas e CMEIs receberão um grande kit de material escolar que tem como objetivo auxiliar o processo de aprendizagem das crianças durante o ano.

Esta é mais uma ação que consolida a educação rio-negrense como a melhor da região e uma das melhores do país. A nota do Ideb de Rio Negro está entre as 25 melhores do Brasil.

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Educação, investiu R$ 650.479,60 na aquisição dos kits escolares e materiais pedagógicos através do processo de licitação nº 342/2022. Ao todos foram adquiridos 1.050 kits para a educação infantil e 2.050 kits para o ensino fundamental, além de 300 cadernos portfólio e 12.300 cadernos brochurão.

Os kits para as crianças já chegaram e foram apresentados pela equipe da educação ao prefeito James Karson Valério na tarde desta segunda-feira. Professores da rede municipal de ensino também receberão um kit; os materiais para os educadores serão apresentados nos próximos dias.

GRANDE DIFERENCIAL

Além da qualidade que os materiais possuem – que são adequados às necessidades dos alunos em cada fase de aprendizagem –, este ano os kits possuem um grande diferencial: as capas dos cadernos do ano de 2023 foram elaboradas de forma exclusiva visando promover a representatividade da diversidade em sala de aula.

As capas foram desenvolvidas com desenhos de crianças em suas mais diversas formas físicas. As belas artes foram customizadas com o talento da profissional Gabrieli de Fátima Ruthes, que atua na comunicação da Secretaria Municipal de Educação de Rio Negro.

Além disso, cada modelo de caderno conta também com pontos turísticos e característicos do município, ilustrando a ponte metálica, portal de Rio Negro, o histórico seminário, Casa Bucovina, Arquivo Público Municipal e o rolo compressor da Praça João Pessoa, além da fauna e flora rio-negrense.