Educação de Rio Negro divulga calendário de rematrículas e matrículas para 2025

Compartilhar no Facebook

A Secretaria Municipal de Educação de Rio Negro divulgou o calendário de matrículas e rematrículas para o ano de 2025. Confira o cronograma:

REMATRÍCULAS – 04 A 14 DE NOVEMBRO

Para todos os alunos matriculados na rede municipal em 2024 (creche, pré-escola ensino fundamental e educação especial).

Documentos necessários no ato da rematrícula:

Formulário de rematrícula assinado pelo responsável legal;

Termo de Uso de Imagem assinado pelo responsável legal;

Declaração de vacinação;

Cópia de documento da Celesc ou Copel para alunos que mudaram de endereço depois de agosto/2024.

MATRÍCULAS NOVAS – 19 A 27 DE NOVEMBRO

Dia 19/11: Berçário I e II

Dia 21/11: Maternal I

Dia 22/11: Maternal II

Dia 25/11: Pré-escola I e 1º ano

Dia 26/11: Pré-escola II e 2º ano

Dia 27/11: 3º, 4º e 5º ano

É obrigatório respeitar o raio escolar para as matrículas novas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Critérios para as matrículas:

Berçário I: 04 meses a 01 ano de idade até 31/03/2025;

Berçário II: 01 ano até 01 ano, 11 meses e 29 dias de idade até 31/03/2025;

Maternal I: 02 anos a 02 anos, 11 meses e 29 dias de idade até 31/03/2025;

Maternal II: 03 anos, a 03 anos, 11meses e 29 dias de idade até 31/03/2025;

Pré-Escola I: 04 anos completos até 31/03/2025;

Pré-Escola II: 05 anos completos até 31/03/2025;

1º Ano: 06 anos completos até 31/03/2025.

Cópia dos documentos no ato da matrícula nova:

Certidão de Nascimento;

RG e CPF do aluno (se tiver);

Declaração de vacinação;

Fatura da Celesc ou Copel, com prazo inferior a 02 meses;

Número de telefone celular dos pais/responsáveis;

RG e CPF do responsável legal;

Declaração de trabalho da mãe (para os CMEIs);

Histórico escolar ou declaração de matrícula de outra escola;

Quando beneficiário, apresentar cópia do cartão Bolsa Família.

Alunos com alergias, restrição alimentar ou deficiências deverão trazer laudo.

Famílias com filhos em turmas diferentes poderão realizar a matrícula num só dia.

MATRÍCULA PARA 6º ANO/2025 – 13 A 29 DE NOVEMBRO

O responsável legal que está cadastrado no Sistema SERE deverá entrar na Área do Aluno pelo endereço: www.areadoaluno.seed.pr.gov.br. A matrícula deverá ser realizada por meio da opção Matrícula Online existente na Área do Aluno. Após selecionar o estudante para matrícula inicial, o responsável legal deverá conferir a instituição de ensino indicada pela Secretaria de Estado de Educação, sendo possível:

CONCORDAR: quando a vaga indicada é aceita e validando a ação. O responsável legal deverá ler e assinar eletronicamente o Termo de Uso de Imagem e requerimento de matrícula, disponibilizado na Área do Aluno.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

DISCORDAR: quando a vaga indicada não é aceita. Neste caso, o responsável legal deverá clicar em “requerer vaga de matrícula em instituição de ensino de preferência” pelo caminho:

1) Indicar até três instituições de ensino;

2) Ler e manifestar ciência quanto a abdicação do transporte escolar;

3) Optar por receber cópia do comprovante de inscrição no Cadastro de Espera de Vaga Escolar (CEVE) por e-mail ou impressa;

4). Acompanhar pela área do aluno o resultado da solicitação de vaga no endereço: www.areadoaluno.seed.pr.gov.br