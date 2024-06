Educação de Rio Negro é destaque no Prêmio Band Cidades Excelentes

O município de Rio Negro foi finalista na etapa estadual do Prêmio Band Cidades Excelentes 2024 no quesito educação, ficando entre os três melhores na categoria entre 30 a 100 mil habitantes. A cerimônia de premiação ocorreu na noite desta terça-feira em Curitiba.

“Estou muito feliz. Faltando seis meses para terminar a gestão inovadora, juntamente com nossa equipe da rede municipal educacional, como também as demais secretarias, atingir essa premiação. Fruto de um trabalho sério e com responsabilidade. Também, exaltar as demais premiações estaduais e nacionais que já alcançamos em três anos. Temos muito ainda a realizar até 31 de dezembro. Gratidão a todos”, enalteceu o prefeito James Karson Valério, que esteve presente na cerimônia de premiação com membros da Secretaria Municipal de Educação.

O Prêmio Band Cidades Excelentes 2024 tem como objetivo incentivar, reconhecer e valorizar as boas práticas de gestão pública para transformar a realidade dos municípios brasileiros e melhorar os serviços públicos prestados aos cidadãos. A iniciativa é do Grupo Bandeirantes de Comunicação em parceria com o Instituto Aquila.

O prêmio celebra os municípios que mais se destacaram em diversas áreas de gestão e desenvolvimento. A avaliação é feita com base no ranking do Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), plataforma desenvolvida pelo Instituto Aquila que consolida 72 indicadores a partir de fontes públicas.