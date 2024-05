Educação de Rio Negro participa de troca de experiências no Ceará

Na última semana membros da Secretaria Municipal de Educação de Rio Negro, juntamente com um grupo de educadores do Paraná, viajaram até o município de Sobral-CE para debater ideias sobre políticas de alfabetização e desenvolvimento do ensino nas escolas. Essa jornada de aprendizado e colaboração foi organizada pela Secretaria da Educação do Paraná, em parceria com a Undime-PR e apoiado pela Associação Bem Comum.

Rio Negro está entre os municípios selecionados para a jornada no Ceará devido ao destaque que possui na educação pública. A nota 7,1 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) faz com que a educação municipal de Rio Negro seja exemplar, gerando trocas de experiências como esta em Sobral.

A experiência educacional do estado cearense ganhou destaque pela transformação na educação, por meio de políticas públicas. A comitiva busca conhecer projetos inovadores, além de estabelecer diálogos com os profissionais da educação de Sobral, visando promover uma educação de qualidade e equidade para todos os alunos.

“A oportunidade desta visita técnica foi maravilhosa, pois pudemos corroborar ações que já desenvolvemos em nossa rede, compartilhar nossas experiências exitosas e trazer novas ideais e metodologias as quais podemos aprimorar em nossa prática pedagógica. Foi uma experiência ímpar”, ressaltou a secretária de educação de Rio Negro, Daniele de Souza Alves.

Educadores também realizam visitas técnicas em Rio Negro para conhecerem as estruturas e estratégias utilizadas no município que foram fundamentais para o avanço do IDEB. No ano passado, por exemplo, uma equipe pedagógica de Araucária-PR visitou o município para conhecer de perto os programas e ações pedagógicas da Secretaria de Educação.