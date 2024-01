Educação de Rio Negro promove Colônia de Férias no Lageado dos Vieiras

A Colônia de Férias promovida pela Secretaria Municipal de Educação de Rio Negro oferece para as crianças momentos de diversão e aprendizado durante o período sem aulas. Com uma programação repleta de atividades recreativas e esportivas, as crianças têm a oportunidade de aproveitar ao máximo o tempo livre, explorando novas habilidades e fortalecendo os vínculos com os colegas.

No CMEI Alceu Antonio Swarowski, situado no distrito de Lageado dos Vieiras, há a participação de 23 crianças do Berçário I ao Maternal II. As crianças, juntamente com as professoras, realizaram brincadeiras, experimentos, atividades sensoriais, entre outras.

Esta ação promovida pela Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Educação, muito beneficia os pais que precisam sair de casa para trabalhar. Pelas redes sociais é possível ler comentários que valorizam a importância da Colônia de Férias.

“Parabéns é muito importante para os pais que trabalham saber que os pequenos estão bem cuidados”, disse uma cidadã. Outra mãe também enalteceu a importância da Colônia de Férias: “Realmente faz toda diferença os pais trabalharem e saberem que seus filhos estão em boas mãos. Parabéns pela dedicação das professoras e funcionários”.

A Colônia de Férias também ocorre no CMEI Lenir Rodrigues, localizado no bairro Bom Jesus. Até o dia 31 de janeiro, aproximadamente 200 crianças de várias unidades escolares do município participarão da ação que ocorre em período integral.