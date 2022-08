Educação de Rio Negro realiza formação continuada com professores do 3º ano

Compartilhar no Facebook

A Secretaria Municipal de Educação de Rio Negro promoveu nesta terça e quarta-feira uma formação continuada com professoras que atuam no 3º ano nas escolas do município.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Programa de Resposta à Intervenção Fonológica Associado à Correspondência Grafema-Fonema (PRIPROF-T) foi o assunto abordado. Os encontros foram realizados nos períodos matutino e vespertino.

A psicopedagoga Kelly Lukasinski, que ministrou a formação, destacou a importância do evento e do tema. “É importante o professor compreender o assunto abordado, a fim de promover a melhoria na aprendizagem dos escolares e sistematizar a alfabetização”, enfatizou a educadora.