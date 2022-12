Educação de Rio Negro recebe dois novos ônibus escolares

O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou nesta segunda-feira (19) 128 ônibus escolares para transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino de 100 municípios paranaenses. O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, juntamente com o vice-prefeito Alessandro von Linsingen e equipe da Secretaria Municipal de Educação, esteve na cerimônia de entrega que ocorreu em São José dos Pinhais.

A aquisição dos veículos para a educação envolveu recursos do Governo do Estado e de emendas parlamentares através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE). Para Rio Negro foram destinados dois ônibus no valor de R$ 338 mil cada, sendo uma indicação do deputado federal Sthephanes Júnior e outra do deputado federal Gustavo Fruet.

Os ônibus reforçarão a frota do transporte escolar do município. Eles permitem que os alunos sejam transportados com mais segurança e conforto. São adaptados para receber alunos com deficiência ou dificuldade de locomoção.

A renovação da frota faz parte de um grande pacote do Governo do Estado na educação, com a modernização da infraestrutura e da área pedagógica, com projetos como Ganhando o Mundo, Mais Merenda, Educação Financeira e Educação em Tempo Integral. “Já fizemos uma grande entrega de ônibus escolares no início do ano e temos mais uma remessa para o início do ano que vem. Isso é fruto de um trabalho junto com a bancada federal, com recurso das emendas parlamentares e do Governo do Estado”, destacou Ratinho Junior.