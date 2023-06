Educação empreendedora é lançada em Rio Negro

Na manhã desta terça-feira (20), foi lançada na Escola Municipal Olavo Bilac a parceria entre a Prefeitura de Rio Negro e o SEBRAE para a implementação do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) no município. O programa acontecerá nas Escolas Municipais Venceslau Muniz (Seminário), Olavo Bilac (São Judas Tadeu) e José de Lima (Roseira).

A assinatura do convênio tem como objeto a aplicação de metodologias e soluções educacionais específicas sobre o tema Empreendedorismo dentro de sala de aula, a fim de sensibilizar os alunos, professores e dirigentes sobre importância do empreendedorismo como qualidade do profissional do futuro, compreendendo os seguintes pilares do tema e aplicando em vivências cotidianas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O evento de lançamento contou com a presença do prefeito James Karson Valério, secretário municipal de educação em exercício Gerson Heide, secretário de indústria e comércio William Mazur, gerente regional leste do SEBRAE/PR Welinton Monteiro, consultora Sandra Trujillo Costa e gerente regional do SEBRAE Rio Negro Alex de Paula, além da equipe da Secretaria de Educação, professores, diretoras das escolas contempladas, pais, e professores.