Educação Física Bacharel é na Unopar. Duração de 4 anos. Modalidade semipresencial, duas aulas por semana, sendo uma teórica transmitida ao vivo de Londrina por professores mestrados e doutorados e uma aula prática com tutor presencial, formado e atuante na área. Laboratório de anatomia, quadra de esportes, ginásio, parceria com conceituada academia de Mafra para aulas de natação. Vem conferir! A Unopar Rio Negro fica localizada na Rua Cel. Bley Neto, nº 684, no Centro.