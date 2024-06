Elas pela Saúde: mulheres rio-negrenses unidas pelo fortalecimento do Hospital Bom Jesus

Nas últimas semanas o Município de Rio Negro, através do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres, está em tratativas com a nova diretoria do Hospital Bom Jesus, no sentido de alinhar ações pelo fortalecimento do Hospital, bem como arrecadação de fundos, donativos e voluntariado.

Neste ano é comemorado o centenário de inauguração do prédio do Hospital, sendo diversos eventos e promoções realizadas para beneficiar este importante patrimônio rio-negrense.

Vamos juntas pela valorização da saúde e do nosso hospital.

Lembrando que o HBJ é particular e sua gestão não compete a Prefeitura Municipal, porém todos podemos ajudar, dentro de nossas esferas de atuação.