Eleição do Conseg em Rio Negro pode ser impugnada

Chapa 2 pede impugnação alegando que a Chapa 1 teve apoio do alto escalão da Prefeitura de Rio Negro no dia da eleição e votação em massa de servidores municipais

A eleição do Conselho de Segurança de Rio Negro – Conseg terá novos capítulos. A chapa 2 entrou com um pedido de impugnação da chapa 1 alegando favorecimento do poder público aos eleitos.

Segundo integrantes da chapa 2 no dia da eleição ocorreu uma votação em massa de funcionários comissionados da Prefeitura de Rio Negro na chapa 1 que era apoiada pelo executivo municipal, onde os secretários municipais teriam participado ativamente no pedido de votos no dia da eleição, tanto que estariam presentes no local da votação.

O pedido de impugnação solicita que a eleição seja anulada e uma nova seja realizada.

A chapa 2 tinha como candidato a presidente o servidor Rivael Cordeiro e obteve 68 votos.

A chapa 1 vencedora do pleito com 111 votos é composta por Claudinei Uhlmann – presidente, Vanessa Fernandes – vice-presidente, Luciano Dias Vieira – 1º secretário, Caroline Kuhl Machnicki – 2º secretária, Amilton de Souza Luz – 1º tesoureiro e Marcelo Goetten – 2º tesoureiro.

Ao todo foram 266 pessoas votaram na eleição do Conseg, destas duas votaram em branco.