Eleição para o Conselho de Alimentação Escolar de Rio Negro

Podem se candidatar trabalhadores da Educação, estudantes, pais de alunos e entidades civis organizadas

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Educação, convoca a sociedade rionegrense a participar do processo eleitoral para composição do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) do município. Os interessados em participar do pleito devem participar da Assembleia que vai acontecer no dia 12 de agosto, a partir das 8h30, no Salão Azul da Prefeitura Municipal, na Rua Juvenal Ferreira Pinto 2070, bairro Seminário.

O edital completo sobre as eleições pode ser acessado aqui: https://bit.ly/3oN5O1P

Podem se candidatar aos cargos, representantes dos trabalhadores da Educação, estudantes, pais de alunos e entidades civis organizadas. Os eleitos atuarão durante o quadriênio 2022-2026 e farão acompanhamento das escolas da Rede Municipal de Ensino.

O Conselho tem a função de acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes e a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar, zelar pela qualidade dos alimentos, além de analisar anualmente a gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

“Ser conselheiro é participar ativamente do programa de alimentação do município, garantindo que os alunos do nosso município recebam alimentação de qualidade nutricional que é essencial para o seu desenvolvimento e aprendizagem, além de contribuir na formação de bons hábitos alimentares”.