Eleições 2018: confira as alterações ocorridas nas seções eleitorais

Compartilhar no Facebook

Confira abaixo as alterações ocorridas nas seções eleitorais da 11ª Zona Eleitoral do Paraná, que é composta pelas cidades: Rio Negro, Campo do Tenente e Quitandinha.

Rio Negro:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

1) O local de votação E.R.M. Francisco Alves, situado na localidade Lageado dos Cordeiros, foi extinto. A seção eleitoral nº 99 passará a funcionar juntamente com a seção eleitoral nº 129, no local de votação Pavilhão da Igreja Santo Antonio, situado na localidade Areia Fina;

2) O local de votação Posto de Saúde de Ovelhas, situado na localidade Ovelhas, foi extinto. A seção eleitoral nº 130 passará a funcionar na Escola Municipal Duque de Caxias, situado na localidade Lageado dos Vieiras;

3) O local de votação Pavilhão da Igreja da Campina dos Anjos, situado na localidade Campina dos Anjos, foi extinto. A seção eleitoral nº 110 passará a funcionar juntamente com a seção eleitoral nº 131, no local de votação U.B.S. Francisco Tellmann, situado na localidade Campina dos Martins;

4) O local de votação E.R.M. Otto Bussmann, situado na localidade Retiro Bonito, foi extinto. A seção eleitoral nº 133 passará a funcionar no local de votação E.R.M. Eraldo Germano Plautz, situado na localidade Cunhupã;

5) O local de votação E.R.M. Dona Margarida Kirchner, situado na localidade Bom Retiro, foi extinto. A seção eleitoral nº 111 passará a funcionar juntamente com a seção eleitoral nº 148, no local de votação Escola Municipal João Braz de Oliveira, situado na localidade Fazendinha.

Quitandinha

1) O local de votação E.R.M. João Florencio Mendes, situado na localidade Reis, foi extinto. A seção eleitoral nº 128 passará a funcionar no local de votação Associação dos Moradores da Cachoeira dos Knopik, situado na localidade Cachoeira dos Knopik;

2) O local de votação Pavilhão da Igreja São João Batista, situado na localidade Ribeirão Vermelho, foi extinto. As seções eleitorais nº 42 e 43 passarão a funcionar no Colégio Estadual Monsenhor Miguel José Mickosz, situado na localidade Ribeirão Vermelho;

3) O local de votação Posto de Saúde Valdomiro Hass, situado na localidade Cachoeira do Ipanema, foi extinto. A seção eleitoral nº 44 passará a funcionar no local de votação Escola Municipal Bom Jesus, situado na localidade do Turvo;

4) No local de votação Pavilhão da Igreja Bom Jesus do Barco, situado na localidade Rio da Várzea, a seção eleitoral nº 41 foi agregada à seção eleitoral nº 40;

5) No local de votação Colégio Estadual Monsenhor Miguel José Mickosz, situado na localidade Ribeirão Vermelho, a seção eleitoral nº 43 foi agregada à seção eleitoral nº 42 e a seção eleitoral nº 191 foi agregada à seção eleitoral nº 163;

6) No local de votação Unidade de Saúde Cerro Verde (Maria Centa), situado na localidade Cerro Verde, a seção eleitoral nº 189 foi agregada à seção eleitoral nº 53.

Não houve alterações em Campo do Tenente.