Eleições 2018: confira os resultados no PR e SC

O candidato rionegrense Robinson Feres (PSL) obteve 2.481 votos (0,04%), não conseguindo se eleger como Deputado Federal no PR. A candidata mafrense Adriana Dornelles (NOVO) obteve 18.323 votos (0,52%), não conseguindo se eleger como Deputada Federal, mas ficando como suplente.

Mafra não conseguiu eleger um Deputado Estadual. Resultados dos candidatos mafrenses:

Abel Bicheski – 1.995 votos (0,05%)

Claudia Bus (PTB) – 4.379 votos (0,12%)

Casimiro Konkel (PT) – 4.125 votos (0,11%)

Jeferson Lopes (PSL) – 7.493 votos (0,20%)

Jonas Schultz (PSDB) – 4.539 votos (0,12%)

SANTA CATARINA – GOVERNADOR E SENADORES

A eleição para governador de Santa Catarina será decidida no segundo turno entre os candidatos Gelson Merísio (PSD) e Comandante Moisés (PSL).

SANTA CATARINA – DEPUTADOS FEDERAIS

Eleitos:

SANTA CATARINA – DEPUTADOS ESTADUAIS

Candidatos mafrenses:

Eleitos:

PARANÁ – GOVERNADOR E SENADORES

Ratinho Junior (PSD) é eleito Governador do Paraná no primeiro turno. O candidato recebeu 3.210.574 votos, o que representa 59,99% dos votos válidos. Cida Borghetti (PP) ficou na segunda colocação com 831.313 votos (15,53% dos votos válidos).

PARANÁ – DEPUTADOS FEDERAIS

O candidato rionegrense Robinson Feres (PSL) obteve 2.481 votos (0,04%), não conseguindo se eleger.

PARANÁ – DEPUTADOS ESTADUAIS