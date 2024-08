Eleições 2024: saiba quem são os candidatos em Rio Negro e Mafra

Compartilhar no Facebook

Está dada a largada para a corrida eleitoral nas eleições municipais. Agora os candidatos podem fazer pedidos explícitos de voto. Saiba quem são os candidatos a prefeito em Rio Negro e Mafra:

Candidatos a prefeito em Rio Negro:

Alceu Swarowski – Vice: Bosquetto

Alessandro – Vice: Marcelo Wotroba

Gari da Rádio – Vice: Dr Rodrigo

Professor Christian – Vice: Professora Elisangela

Candidatos a vereador(a) em Rio Negro:

Ademar Hirt

Airton Serapião

Alcides Ronczka

Aline (Tuca)

Ana Carla

Ana Raquel

Anderson Kotelak

Aristo

Bastião

Bombeiro Josnei

Borracheiro Teixeira

Bossi Bombeiro

Bruno Marcacci

Caboclão da Difusora

Cabral

Cantora Deborah

Carijó

Carlão da Barbearia

Carline Schafhauser

Celito do Ja Gas

Cesar Ritzmann

Chalita

Chiquinho Veiga

Claudio Alves Feijão

Claudio Negão

Cleide Sweigert

Cris Oliveira

Daiane Lima

Daniel Maess

Denilson Cascata

Derci Araújo

Didi do Bar

Didi Lopata

Diego Andrade

Diniz Oliveira

Dirceu Da Farmacia

Dirlene Leski

Dj H Alves

Dornell Barbeiro

Dra Simone Gondro

Edson Ciola

Edson Souza Edsinho

Elaine Neves

Elcio Colaço

Eliane Valério

Emerson Lourenço

Eneri Fuchs

Enfermeira Carol

Erdeson De Mello Negão

Evandro Da EVL

Fabiano Binho

Fabiola Do Mitchuca

Fatima Do Bar

Felipe Stafin Mini

Fernando Fischer

Flavia Braz Reiser

Gango

Geovane Canal C

Gicele Da Uninter

Gilson Coelho

Giorgio

Ilzemeri

Isabel Cristina Grossl

Ivo Greszchuk

Jacira

Jacó Fuchs Leiteiro

Jair Cadeirante

Jean Hirt

Joao Alves

Joao Pedro

Joao Vicente Resner Polaquinho

Jorge Candéo

Josias

Jucão

Juliano Ruthes

Julio Do Gás

Kelly Lukasinski

Kely Da Venda De Passagens

Landivo Assistente Social

Landivo Malinovski

Léia Dos Doces

Leonardo

Lia Stoeberl

Liliane Da Fundir

Lilico

Lucia Agente De Saúde

Luciana

Luis Tibes

Marcello Olsen

Márcia

Marcio Cinza

Maria Celia Conte

Milene Stall

Miro

Nelson Pedreiro

Neusa Swarowski

Ni Do Bairro Alto

Nico Bombeiro

Nordson Arten

Odair Chiquinho

Osmar João De Barro

Osvair Ribas

Osvaldo Da Megacar

Pastor Benedito

Patricia De Assis Bastos

Patricia Mikley

Paulinho Da Gazeta

Paulinho Da Padaria

Priscila

Prof Amanda Stefany

Prof Augustinho

Prof Júlio SOS Rio Negro

Prof Jussara Heide

Professor Bruno Hinkel

Professor Hélio

Professora Solange

Professora Vera Pfeffer

Psicologa Camila

Regina Belote

Ricardo Furquim

Rita

Rivael

Rodrigo Marques

Rogélia Kulka

Rogerio Milcheski

Rosimeri Teixeira

Rufino Catarina

Sandra Do Clube

Sargento Bakum

Schmidt

Schmitz Do Calçadão

Sergio Fernandes

Sérgio Luiz Alves

Sheila Da Amora

Sid Bombeiro

Sid Rodrigues Nei

Sidney Wolter

Sueli Dorada

Tainha Motoboy

Tania Linhares Herzer

Tia Cleice

Tia Derli

Tio Do Churros

Vanderlei Cordeiro

Vigilante Silvio Alves

Xandinho Eletricista

Zé Seco

Mafra:

Bello – Vice: Gil

Celso Strobel – Vice: Coronel Dirceu Neundorf

Dra Celina Dittrich – Vice: David Buba

Emerson Maas – Vice: Carlos Nitz

Candidatos a vereador(a) em Mafra:

Adão Do Bar

Adilson Sabatke

Adir Ulbrich

Agricultora Mari Odelli

Alexandra Rother

Ana Maria

Ana Mastey

Andressa Buch

Angela Pscheidt

Angela Rend

Angelita Brant Chableski

Beje

Betinho Da Vila

Caio Cesar

Célia Fátima

Celso Pizza

Cidral

Dalmolin

Davi

Demetrio Chips

Dirce

Diretora Luciana

Doutora Rosangela

Edinor Soares

Elizabeth

Erlon Veiga

Fera

Gilson Modeski

Itaqui

Jamme

Jana

Jane Greschechen

Jeferson Pedro

Jefferson Grossl

Joani Janchkowski Nico

João Dec

João Enfermeiro

João Mira

Joelma

Johnny Eletrecista

Jonas Dentista

Jonas Heide

Josi Manicure

Josiane Saibot Preta

Jucelia Da Radio

Juliana Brugnago

Junior O Confeiteiro

Junior Sokolski

Karota Eduardo Resner

Lara Oliveira

Launi Da Bela Vista

Liane

Lili

Lorena Da Irara

Lu Do Enxoval

Luiz Do Hospital

Marcio Cardoso

Marcio Pedro (Pachola)

Mário Skonieski

Mateus Kuss

Mauricio Do Bar

Mauricio Do Rock Beer

Mi

Milton

Miriam Canforeira

Miriam Kleinschmidt

Moacir (Pello)

Nader

Naty Grohs

Nelson Fragoso

Nelson Krachinski

Nereu

Oriel Vaneski

Osni Da Vila

Patrícia Fiori

Paulo Ilsson Petters

Pedagoga Emiliana

Pedrinho

Pedro Machado

Persia Doces

Pri Scholze Da Rádio

Priscilla Sartori

Prof. Alexandre Chambinho

Prof. Veterinário Thiago Fuchs

Professor Arlindo

Professor Fernando

Professor Plácido

Professor Rato

Professor Toninho

Professora Sirene

Profº Eder

Psicóloga Lara

Rafael Elias

Rafinha Cavalheiro

Renato Kalil

Ronaldo Do Posto

Rose

Roze

Samuel Da Upa

Sandra Sabatke

Sandrão

Sergião Mais Ué

Serginho Advogado

Sil Mendes

Tadeu

Tiago Ranck

Tschoke

Uca

Valdecir Da Eliane Noivas

Valdemar Gaiteiro

Valdemiro Capitão América

Valdir Buch

Vande Da Farmácia

Vilmar Kuss

Vovó Sulei Lima

Wagner Grossl

Wittinho

Xerife

Xuxa Da Patrola

Zé Do Gás

Zezinho

Os eleitores de Rio Negro e Mafra podem acompanhar as informações sobre os candidatos na plataforma DivulgaCandContas do TSE. Os dados são atualizados constantemente.

Na página individual de cada candidatura estão disponíveis ainda dados como a declaração de bens, endereço de sites e redes sociais, histórico em eleições anteriores e, no caso de candidatos a prefeito, a proposta de governo.

Com o início da propaganda eleitoral, que ocorre a partir deste dia 16 de agosto, a plataforma passa a exibir informações das contas eleitorais dos candidatos e das legendas, como origem das receitas, despesas, doações, ranking de doadores e fornecedores, além dos documentos relativos à prestação de contas.

O TSE destaca que a atualização do DivulgaCandContas é constante desde o registro das candidaturas até a diplomação dos eleitos, que ocorre em dezembro. Após esse período, as bases podem ser refinadas a critério das equipes de dados e estatísticas do Tribunal.

A plataforma reúne e disponibiliza dados de todas as eleições brasileiras desde 2004.