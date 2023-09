Compartilhar no Facebook

As eleições para o Conselho Tutelar de Rio Negro estão chegando! Se liga no checklist e exerça seu direito do voto!

Pata votar é muito fácil: basta comparecer no dia 01/10 nos locais de votação previamente disponibilizados em https://bit.ly/3O8LbKP, portando Título de Eleitor e documento com foto e votar.

Vale lembrar que os candidatos bem como todas as regras e informações do processo estão disponíveis também no link.