Em apenas 3 dias Riomafra registra mais 6 mortes por covid-19

Ao todo já foram registras 57 mortes nos dois municípios. 25 mortes em Mafra e 33 em Rio Negro. Em uma semana, 180 novos casos foram registrados em Riomafra. Hospital de Mafra está sem vagas na UTIÂ

Entre sábado e domingo Riomafra registraram mais 6 mortes por Covid-19, 3 em cada cidade. Rio Negro registrou as duas primeira mortes no sábado (27), um homem de 62 anos e uma mulher de 81 anos, os dois estavam internados em hospitais de Curitiba.

Na tarde de domingo (28) Mafra anunciou a morte de uma paciente de 90 anos que estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). Ainda no domingo Rio Negro também divulgou a terceira morte no fim de semana por covid-19, uma mulher de 64 anos que estava na UTI do Hospital de Reabilitação em Curitiba.

Na segunda-feira (1) Mafra registrou a morte de dois homens por Covid-19, um de 79 anos que estava na UTI do hospital de Mafra e outro de 49 anos que estava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Mafra já têm cerca de 2.700 casos de covid-19, com mais de 135 suspeitos e a UTI do hospital São Vicente de Paulo sem nenhum leito disponível. Os pacientes já começam a ser abrigados no ambulatório do PA (emergência) que funciona como uma mini UTI

Os casos confirmados de contaminação nos dois municípios também não param de subir, na última semana foram registrados 180 novo casos.

Rio Negro com 77 novos casos desde o último dia 23 e Mafra 103.

Somente na segunda-feira Mafra divulgou o boletim informativo com mais 24 novos casos, 16 mulheres e oito homens. O município está com um total de cerca de 2.030 casos e 75 casos suspeitos.