Em breve o município de Rio Negro terá iluminação pública 100% LED

O município de Rio Negro ficará ainda mais bonito com a iluminação pública 100% LED que será implantada em breve.

Nesta sexta-feira o prefeito James Karson Valério assinou a autorização para que a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação instaure o processo licitatório para concessão administrativa para a modernização, otimização, expansão e manutenção da estrutura de iluminação pública do município, no valor máximo de R$ 52.648.759,20. Na ocasião o prefeito parabenizou a equipe de trabalho da Prefeitura que foi responsável pela elaboração deste importante projeto.

Em 2022 a Prefeitura de Rio Negro concluiu a primeira etapa do projeto “Rio Negro Cidade LED”, que visa a substituição das lâmpadas da iluminação pública por LED nas vias e espaços públicos. O projeto visa uma maior eficiência energética com redução nos custos e maior segurança aos munícipes. Na primeira fase foi aplicada a nova iluminação na Avenida General Plínio Tourinho, na Rua Saturnino Olinto e na Rua Dr. Vicente Machado, além de algumas praças.

A Prefeitura deseja aplicar a tecnologia LED em todo o município, na cidade e no interior. Para isso desenvolveu, através da Secretaria de Obras e em parceria com a Fundação da Universidade Federal do Paraná (Funpar), um projeto de estruturação de iluminação pública. Em setembro do último ano foi realizada uma audiência pública para a apresentação do projeto.

A implantação do “Rio Negro Cidade LED” em todo o município será realizada através de uma Parceria Público-Privada (PPP). As PPP são acordos entre os setores público e privado para a realização conjunta de determinado serviço ou obra de interesse da população.

Em uma PPP, a empresa normalmente fica responsável pelo financiamento, execução e operação do projeto. O setor público, em contrapartida, paga a empresa de acordo com o desempenho do serviço prestado. Uma vez vencido o contrato, tudo o que foi construído é do governo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A troca das luminárias será baseada no projeto luminotécnico que atenda ao uso do local, conforme normas. Está prevista uma redução de consumo de 58,7% com 100% LED (total de 5.563 luminárias). É importante ressaltar que os munícipes não terão um aporte adicional com a implantação deste serviço.