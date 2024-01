Em Rio Negro a renovação de alvará pode ser solicitada pela Internet

Neste mês de janeiro é realizada a renovação de alvará de funcionamento de local; o prazo termina nesta semana, no dia 31 de janeiro. Em Rio Negro este é um dos serviços que podem ser solicitados pela Internet facilmente via computador, tablet ou smartphone.

O serviço pode ser acessado através do portal da Prefeitura: www.rionegro.pr.gov.br/digital

A renovação de alvará também pode ser solicitada presencialmente no Espaço Empreender na Prefeitura, que fica localizada na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário. O horário de atendimento é das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

O Espaço Empreender também atua no mesmo horário no prédio do antigo Paço Municipal no Centro, em frente à Praça João Pessoa.