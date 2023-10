Em Rio Negro as crianças são incentivadas a se tornarem escritores desde cedo

Na última terça-feira (26), crianças e adolescentes de Rio Negro que estiveram na Biblioteca Pública Professor Venceslau Muniz foram incentivados a se tornarem escritores criativos e autorais desde cedo.

Dentro da programação do Rio Negro Cult, o escritor rio-negrense Ever Lisboa realizou uma palestra com o tema “Torne-se um pequeno grande escritor”. Participaram estudantes do Colégio Estadual Barão de Antonina e da Escola Municipal João da Silva Machado, além do público presente que costuma comparecer na biblioteca e valoriza o poder da leitura e da escrita.

Ever Lisboa, que é ator de quatro livros, entre eles o “Rio Negro 150 Anos” e “Histórias e curiosidades do rio Negro”, demonstrou em sua apresentação que é possível escrever um livro ainda na infância e adolescência.

A ação promovida pela Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, foi um grande incentivo para que as crianças e jovens tenham interesse pela leitura e escrita, para que assim o conhecimento seja propagado cada vez mais.

No mesmo evento os leitores mais assíduos da biblioteca foram homenageadas com a entrega de certificados. A Biblioteca Pública Professor Venceslau Muniz foram fica localizada na Rua Dr. Getúlio Vargas, nº 680, Centro.