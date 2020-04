Em Rio Negro morador desafia políticos locais a doarem 50% dos seus salários

No vídeo ele conta qual é o valor do salário dos agentes políticos: prefeito - R$ 20.836,31; vice-prefeito - R$ 7.731,35; e vereadores - R$ 6.366,22

Na última quinta-feira (26) um cidadão de Rio Negro postou um vídeo em uma rede social lançando um desafio ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores, para que eles abram mão de 50% de seus salários para que o valor seja usado na saúde, no combate ao Coronavírus (Covid-19).

No vídeo ele conta qual é o valor do salário dos agentes políticos: prefeito – R$ 20.836,31; vice-prefeito – R$ 7.731,35; e vereadores – R$ 6.366,22. E sugere que os 50% doados sejam usados na campanha lançada pelo Hospital Bom Jesus que tem o objetivo de comprar aparelhos respiradores.

Em contas rápidas o cidadão diz que se os políticos abrissem mão da parte de seus vencimentos mais o que o hospital já arrecadou em sua vaquinha virtual, poderia ser comprados dois respiradores.

Nossa redação verificou nos portais da transparência da Prefeitura e da Câmara os valores do salário do prefeito, vice-prefeito e dos nove vereadores. Os valores divulgados no vídeo são verdadeiros contabilizados em seu total, sem descontos. Atualizando a conta, com 50% dos salários doados seria possível arrecadar R$ 43.923,29, valor somado ao arrecadado até o momento pelo Hospital (R$ 35.4174,00), o total seria de R$ 78.340,29. Um aparelho respirador custa entre R$ 48 mil a R$ 55 mil.