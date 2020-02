Em Rio Negro morador filma ônibus escolar com crianças no colo de outras pessoas

Um vídeo de pouco mais de um minuto, que está circulando das redes sociais, chamou a atenção dos pais que tem filhos utilizando os serviços de transporte escolar do município de Rio Negro. Na gravação, dá para notar que crianças menores sentadas nos colos das maiores, situações que o Código Brasileiro de Trânsito (CBT) não permite. Pelas imagens parece que o ônibus está lotado.

Não é possível identificar no vídeo o local onde as crianças estão pegando o ônibus escolar e nem a sua linha (trajeto), mas segundo o autor do vídeo, elas seriam alunos da Escola Ana Zornig.

Junto com o vídeo foi compartilhado um texto. O autor chama atenção dos pais e mães, apontando que são eles os patrulheiros escolares, diz que o veículo está com excesso de passageiros e que crianças estão sentadas no colo de outras. Ele ainda cobra a atitude do prefeito Milton Paizani e dos vereadores.

TEXTO COMPARTILHADO NA ÍNTEGRA

“Ônibus escolar superlotado suspeito de transportar alunos em RN

ATENÇÃO País e mães, Patrulha escolar do nosso município. Seus filhos que

estuda na Escola Ana Zorning e utiliza o ônibus escolar da Prefeitura, o

ônibus está com excesso de passageiros gravei esse vídeo e dá pra ver que

crianças estão sentados uma no colo da outra, pelo código de trânsito é

proibido qualquer tipo de veículo com excesso de passageiros. Agora eu

pergunto ao nosso prefeito e vice e vereadores ‘aonde’ está a segurança das

nossas crianças? Fizeram uma propaganda quando o governador esteve aqui para inaugurar a escola Ana Zorning. Tiraram um monte de fotos pra fazer média e a segurança das crianças no ônibus está precária. Mais uma VERGONHA do nossos governantes. Se é um filho meu jamais deixaria entrar em um ônibus desse. Essa é a pura realidade.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Em contato com o departamento de Transporte Escolar da Prefeitura de Rio Negro, nossa equipe de reportagem foi informada que de fato ocorre situações aonde crianças menores da educação infantil (creches), irem sentadas nos colos de outras crianças que seriam seus irmãos. “As estagiárias pegam [as crianças] e colocam no colo dos irmãos”, contou a nossa reportagem o responsável pelo departamento. Segundo ele, estas crianças percorrem um trajeto de 500 metros a um quilômetro até a unidade escolar e que o atendimento seria uma forma de “ajuda” da Prefeitura, já que alunos que moram em uma distância de até dois quilômetros da escola o deslocamento é de responsabilidade dos pais.

Ele destacou ainda que a demanda do transporte escolar em Rio Negro, assim como em outros municípios, é muito grande, são 1500 alunos usando o serviço no município. Que medidas já estão sendo tomadas para ajustar e aperfeiçoar os serviços de transporte escolar. E, que todo o transporte os alunos de Rio Negro é feito com segurança.