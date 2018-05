Em Riomafra frutas e verduras já estão faltando nas prateleiras dos supermercados

A greve dos caminhoneiros entrou no seu quinto dia ontem e o reflexo já pode ser sentido nos mercados de Riomafra, postos de combustíveis e no transporte coletivo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Frutas e verduras já estão em falta nos mercados. Batata, cenoura, tomate e cebola, os mais usados acabaram ainda na quinta-feira 24. Alguns mercados ainda tinham alguns produtos de hortifruti ontem 25, mas a expectativa era de encerrar o estoque no fim do dia.

Outros produtos que podem vir a faltar é o leite e seus derivados, já que segundo informações os mercados fazem compras semanais destes produtos. Em alguns mercados pesquisados pela nossa redação, o leite integral já havia acabado, restando apenas o desnatado, em outro havia apenas o leite das prateleiras, nos demais estabelecimentos havia estoque, mas os responsáveis não sabiam precisar a quantidade.

Quanto a carne, outro produto perecível, os mercados informaram que o produto armazenado é o suficiente, pelo menos para o fim de semana. Demais produtos como arroz, macarrão, feijão, entre outros não devem faltar, talvez uma marca ou outra.

Porém a procura desenfreada na busca de alimentos pode acelerar a escocês. Muitos donos de supermercados cogitam limitar as vendas, para que todos possam comprar um pouco e a maioria das pessoas não fiquem sem nada.

Porém a maioria dos supermercadistas riomafrenses alertam que outros itens também devem começar a faltar já no início da semana.

Já o gás de cozinha também começa dar sinal de evaporação. Em algumas revendas já não existia mais, em outras o estoque está acabando.

GASOLINA E ETANOL NÃO, DIESEL AINDA TEM

No fim da tarde desta quinta-feira (24) os riomafrenses ainda encontravam gasolina e etanol em alguns postos da cidade, fato que na manhã de sexta-feira (25) já não era possível, com a maioria dos estabelecimentos fechados. Os únicos postos abertos eram aqueles que possuíam diesel. Em contato com alguns destes estabelecimentos fomos informados que o diesel restante não tinha previsão para acabar, mas que já estava no fim, ou seja, muito provável que neste fim de semana nenhum combustível seja encontrado em Riomafra.

TRANSPORTE COLETIVO TEM LINHAS REDUZIDAS

O transporte coletivo, feito pela Viação Santa Clara, também foi afetado pela falta de combustível. Desde quarta-feira (23) a empresa vem trabalhando de forma especial, reduzindo gradualmente os ônibus nas linhas para que o transporte não seja suspenso. Hoje apenas um ônibus estará operando na linha da Vila Ivete/Jardim América e dois ônibus na linha Faxinal/Bom Jesus. Amanhã as duas linhas estarão operando com apenas um ônibus e na segunda-feira três ônibus estarão fazendo a linha do Faxinal/Bom Jesus e um ônibus na linha Vila Ivete/Jardim América. A partir desta data, se a empresa não conseguir o diesel, o transporte público pode parar de vez. As tabelas de horários podem ser consultadas na rede social da empresa: www.facebook.com/ViacaoSantaClarasc. Já o transporte escolar foi suspenso na rede municipal e estadual de Mafra.

REDE PÚBLICA DE MAFRA TÊM AULAS INTERROMPIDAS

As escolas públicas de Mafra tiveram as aulas suspensas na última quarta-feira 23. A rede municipal de ensino de Rio Negro continua normal, até a data de ontem, podendo ser interrompida a partir desta segunda-feira. A Universidade do Contestado-Campus Mafra, também interrompeu as aulas desde a última quarta-feira 23.