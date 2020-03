Em uma semana a Dengue matou oito pessoas no Paraná, aponta boletim

Cinquenta e sete pessoas morreram por dengue no Paraná desde agosto do ano passado, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (Sesa), nesta terça-feira (24). Somente na última semana, foram contabilizados oito óbitos.

Ao todo, são 76.655 casos confirmados da doença em todo o estado. Em relação ao boletim anterior, são 11.131 casos a mais em apenas uma semana.

As cidades onde ocorreram as oito mortes da última semana são: Barbosa Ferraz (2 mortes), Foz do Iguaçu (1 morte), Querência do Norte (1 morte), Marechal Cândido Rondon (1 morte), Bandeirantes (1 morte), Londrina (1 morte) e em Perobal (1 morte).

Cento e sessenta e dois municípios estão em situação de epidemia, conforme a Sesa, e 34 estão em situação de alerta.

Entre as cidades com confirmação de epidemia estão São Tomé, Capitão Leônidas Marques, São Pedro do Iguaçu, Santa Amélia, São João do Ivaí, Campo Mourão, Rolândia, Bela Vista do Paraíso, Cidade Gaúcha, Quarto Centenário, Sabaúdia, Itambaracá, Araruna, Quedas do Iguaçu e Barra do Jacaré.

Atualmente são 183.699 casos notificados de dengue em 358 municípios do Paraná.

Fonte: Portal G1 Paraná