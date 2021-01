Empreendedores formais e informais de Rio Negro podem ter crédito de até R$ 20 mil

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Indústria e Comércio, dispõe de duas linhas de crédito para empreendedor informal, MEI ou de micro e pequena empresa, através da Fomento Paraná. Para contratar, basta procurar o Banco do Empreendedor, anexo a Prefeitura Municipal. As linhas disponíveis são: Microcrédito Fácil e programa Paraná Recupera – Transporte. Mais informações através do telefone (47) 3642-3280, ramal 475 ou ainda pelo e-mail rionegroindcom@gmail.com.

MICROCRÉDITO

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O microcrédito Fácil é uma linha de créditos para empreendedor informal, MEI ou de micro e pequena empresa. É destinada a quem tem um faturamento de até R$ 360 mil ao ano, para obter capital de giro ou para investir na implantação, manutenção ou ampliação do seu negócio. O valor máximo do crédito varia conforme o tempo de atividade de seu negócio. Para empreendedores com menos de 12 meses de atividades é disponibilizado um crédito de até R$ 5 mil. Para empresas com mais de um ano de atividades o crédito pode chegar a R$ 20 mil.

O prazo para pagamento é de 36 meses, com carência máxima de três meses inclusa nesse período. As taxas de juros variam de 0,91% a 1,83% ao mês, ou ainda através do Banco da Mulher Paranaense de 0,76% a 1,69% ao mês.

PARANÁ RECUPERA – TRANSPORTE

Linha de crédito para manutenção de empregos e renda de empreendedores informais, MEI, Micro e Pequenas Empresas do segmento de serviços de transporte de passageiros por fretamento, em razão dos efeitos do coronavírus na economia.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para empreendedores informais é necessário que tenha ingressado nesta atividade antes de 31 de dezembro de 2019. É possível contratar um valor de até R$ 5 mil, com carência de nove meses e mais 36 meses para pagar. Os juros são de 0,40% ao mês.

Para MEI, EI, Eireli e Microempresa, registradas até 16 de março de 2020, com faturamento anual de até R$ 360 mil é possível contratar um valor de até R$ 5 mil para aqueles com menos de 12 meses de atividades, e até R$ 10 mil para aqueles com 12 meses ou mais de atividade. Prazo de carência de nove meses e mais 36 meses para pagar. Os juros são de 0,40% ao mês.

Para pequenas empresas, registradas até 16 de março de 2020, com faturamento anual de R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões é possível contratar créditos de até R$ 10 mil para empresas com até 12 meses de atividade e até R$ 20 mil para empresas com 12 meses ou mais de atividades. Prazo de carência de nove meses e mais 36 meses para pagar. Os juros são de 0,40% ao mês.

Nesta linha o empreendedor poderá contar com análise de crédito e cadastro simplificadas. Garantia de por aval de titular/sócio. Isenção de tarifas.

É necessário possuir documento de autorização municipal para a atividade de transporte de passageiros, com uma das seguintes CNAES: 4929-9/01; 4929-9/02; 4929-9/03; 4929-9/04; 4929-9/99; 4924-8/00; 4923-0/02.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -