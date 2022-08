Empresa de tecnologia é inaugurada em Rio Negro com capacidade de gerar 600 novos empregos

Em setembro de 2021 o grupo Global Estrat√©gias Financeiras, que tem sede na cidade de Joinville-SC, anunciou a instala√ß√£o de uma de suas empresas no munic√≠pio de Rio Negro. Desde ent√£o a Global esteve em constantes tratativas com a Prefeitura, atrav√©s da Secretaria de Ind√ļstria e Com√©rcio, para a instala√ß√£o da Gest√£o Contact Center no bairro Bom Jesus. A instala√ß√£o da filial aconteceu em etapas e em ritmo acelerado. O in√≠cio das atividades ocorreu em janeiro deste ano.

A Global Estrat√©gias Financeiras tem 28 anos de hist√≥ria e j√° possui filiais em Joinville, Araquari e S√£o Paulo. Unindo tecnologia, intelig√™ncia de dados e inova√ß√£o √© um dos maiores players no segmento financeiro no Brasil. A empresa ‚Äď que atende companhias de renome nacional e internacional no segmento de call center ‚Äď prev√™ um faturamento de mais de 50 milh√Ķes de reais por ano.

INCENTIVO

At√© o momento a Global j√° investiu aproximadamente R$ 1,7 milh√£o em Rio Negro. Este investimento foi viabilizado atrav√©s de um programa de apoio ao empreendedorismo da Prefeitura, que busca novos investimentos em √°reas estrat√©gicas, apresentando assim um segmento in√©dito e inovador. O secret√°rio de ind√ļstria e com√©rcio de Rio Negro, William Mazur, ressaltou os resultados que o programa proporciona. ‚ÄúEsta a√ß√£o gera, al√©m de incremento na arrecada√ß√£o, um grande impacto social atrav√©s dos empregos gerados, que trazem oportunidades para os jovens rio-negrenses se desenvolverem a partir de um primeiro emprego, agregando experi√™ncia aos seus curr√≠culos, permitindo investir em um curso superior e ter mais acesso √† educa√ß√£o e outros tipos de servi√ßos‚ÄĚ, destacou.

As a√ß√Ķes do programa contemplam a desburocratiza√ß√£o e planejamento, tornando o munic√≠pio um destino atraente para novos investimentos, demonstrando as potencialidades e voca√ß√Ķes locais. Gera√ß√£o emprego e renda, proporcionando a realiza√ß√£o profissional: esse √© um dos objetivos pelos quais o munic√≠pio de Rio Negro investe e apoia os novos empreendimentos, bem como incentiva e promove o desenvolvimento dos empreendedores locais.

INAUGURAÇÃO

A inaugura√ß√£o oficial da nova unidade da Global Estrat√©gias Financeiras ocorreu na tarde da √ļltima quinta-feira (11) com a presen√ßa do CEO Jackson Andr√© de S√°, diretor executivo Silvano Boing, gerente de opera√ß√Ķes Rafael Medeiros, gerente de recursos humanos Mariana Nicoloso e a coordenadora administrativa B√°rbara Rafaela Longen, al√©m dos colaboradores da empresa em Rio Negro e de outras unidades, autoridades, imprensa e convidados.

Sobre a vinda para Rio Negro, o diretor executivo da Global Estrat√©gias Financeiras, Silvano Boing, enalteceu a receptividade que a empresa teve: ‚ÄúFomos recepcionados em Rio Negro de uma forma que n√£o imagin√°vamos. Nos sentimos em casa. Quem vem aqui se sente acolhido. √Č uma cidade acolhedora, por isso estamos aqui‚ÄĚ. Silvano tamb√©m comentou sobre o projeto de expans√£o da empresa em Rio Negro. ‚ÄúTemos proje√ß√£o de crescimento. Vamos encher esse sal√£o e depois vamos ampliar a estrutura‚ÄĚ, comentou.

Jackson de S√° tamb√©m destacou a boa receptividade que Rio Negro oferece aos empreendedores: ‚ÄúA gente gosta muito de pessoas. Ap√≥s esse bom acolhimento que tivemos em Rio Negro, n√≥s queremos retribuir todo o carinho com a gera√ß√£o de empregos. Queremos fazer parte da comunidade no dia a dia. Queremos surpreender muito a cidade de Rio Negro‚ÄĚ.

Em sem discurso, o prefeito de Rio Negro, James Karson Val√©rio, destacou a import√Ęncia da instala√ß√£o da empresa Gest√£o Contact Center no munic√≠pio e agradeceu aos empreendedores do grupo Global pela confian√ßa dada ao munic√≠pio. ‚ÄúEstamos recebendo uma empresa que √© top um no Brasil em sua √°rea de atua√ß√£o. Isso √© acreditar em um povo trabalhador. Contem conosco. N√≥s vamos com f√©, trabalho e perseveran√ßa comprovar que aqui √© o seu lugar. Aqui n√≥s vamos crescer, explorar, dinamizar, diversificar e fazer o que o nosso povo precisa, que √© gera√ß√£o de emprego e renda. Rio Negro agradece a este investimento, esse poder de empreender e essa confian√ßa‚ÄĚ, exaltou o prefeito.

VAGAS DE EMPREGO

Atualmente são 40 colaboradores na Gestão Contact Center em Rio Negro, mas a empresa está em constante expansão no município. De acordo com a Gestão de Gente da empresa, até o final de 2022 devem ser empregadas 300 pessoas. A unidade tem capacidade para empregar 600 pessoas até o final de 2023. Para as atividades são selecionados candidatos de vários perfis. São disponibilizadas vagas em diferentes setores e níveis de escolaridade.

Para concorrer a uma das vagas, o interessado pode cadastrar o currículo no site da empresa através do link: https://somosglobal.gupy.io/. Após o cadastro, o candidato terá acesso às próximas etapas do processo de recrutamento e seleção.

A Ag√™ncia do Trabalhador de Rio Negro (SINE) tamb√©m colabora no processo de recrutamento e sele√ß√£o. Nesta quarta-feira (dia 17), das 8h √†s 10h, haver√° entrevistas para as vagas de operador de telemarketing. Os interessados devem comparecer no SINE neste per√≠odo com a carteira de trabalho, curr√≠culo e documentos pessoais. √Č uma grande oportunidade para quem procura o primeiro emprego, inclusive.

A pol√≠tica de trabalho da Global √© ter um ambiente humanizado, que desenvolva a carreira de jovens em seu primeiro emprego, com estrutura f√≠sica moderna e que prioriza o bem-estar. ‚ÄúNosso ambiente √© moderno e acolhedor. Esses s√£o os nossos diferenciais que chegam a Rio Negro. Ambiente de trabalho saud√°vel e clima organizacional que fazem um lugar de bem-estar e bom de trabalhar‚ÄĚ, diz Mariana Nicoloso, gerente de Gest√£o de Gente.