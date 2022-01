Empresa SC Têxtil inaugura unidade em Rio Negro com 40 postos de trabalho

Nesta sexta-feira, 14 de janeiro, a empresa SC Têxtil inaugurou sua unidade em Rio Negro, situada na Rua Ildefonso Camargo de Mello. Ao todo são 40 novos postos de trabalho imediatos.

A empresa que já está atuando, opera na área de confecção de roupas. O prefeito em exercício Alessandro von Linsingen prestigiou a inauguração, que contou com a presença de parceiros e colaboradores do empreendimento.

A empresa trabalha em parceria com a Andritex, indústria têxtil de Gaspar, Santa Catarina, que faz a tecelagem e posterior distribuição do produto final. A produção diária é variável de acordo com o tipo de peça em produção, girando em torno de 850 a 1100 peças diárias por célula, sendo constituída por cinco células.

Dentre os planos de expansão da empresa está a instalação de um setor de embalagens, para que os produtos sejam distribuídos já embalados. Segundo o empresário, Renildo Meneghelli, a presença de mão de obra qualificada no município é um ponto forte para os investimentos na área de confecção. O planejamento de instalação da empresa no município iniciou no começo do ano passado, unindo os poderes Executivo e Legislativo Municipal para a negociação.

“Nos sentimos muito satisfeitos em ter empresas como a SC Têxtil escolhendo Rio Negro para sua instalação. No último ano unimos esforços para concretizar essa parceria e hoje colhemos o resultado. A chegada desta nova empresa significa a mudança na vida de cada pessoa aqui presente”, afirmou o prefeito em exercício.

A Prefeitura de Rio Negro esteve presente em todos os momentos do processo de instalação da nova empresa, sendo que todas as vagas de emprego foram preenchidas através da Agência do Trabalhador do Município.

