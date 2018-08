Empresas encontram dificuldades na implantação do eSocial em Riomafra

Algumas empresas que já estão usando o eSocial dizem que estão encontrando dificuldades em atender as exigências do programa

O eSocial, sistema onde os empregadores passarão a comunicar ao governo as informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e informações sobre o FGTS, vem trazendo dor de cabeça para os empresários riomafrenses.

Algumas empresas que já estão usando o eSocial dizem que estão encontrando dificuldades em atender as exigências do programa. Para não deixar de cumprir prazos estão contratando funcionários e reforçando os investimentos em TI e recursos humanos.

A maior reclamação é quanto o histórico trabalhista dos funcionários no cadastro do eSocial, da contratação a licenças e demissão. Qualquer inconsistência nos dados impede que o sistema continue funcionando. As principais dificuldades relatadas pelas empresas são as seguintes: Inconsistências e dados duplicados, como PIS e nome de casado, travam o sistema e impedem o preenchimento do cadastro; Quantidade de informações exigidas é muito grande e eleva custos nas áreas de recursos humanos e contabilidade; empresas temem levar multas por não conseguirem entregar os dados no prazo; governo faz mudanças constantes na fase de testes e exige que empresas também se adaptem; Faltam informações e campanhas de conscientização para preparar as empresas.

O eSocial ainda está em implantação, o sistema está sendo adotado aos poucos, antes de passar a ser obrigatório para os 18 milhões de empregadores do país. Antes, somente patrões de empregados domésticos eram obrigados a usar o eSocial.

Empresas de grande porte com faturamento superior a R$ 78 milhões/ano já implantaram o eSocial e empresas de médio porte com faturamento de R$ 4,8 milhões a R$ 78 milhões iniciaram a implantação agora no mês de julho. Já as micro e pequenas empresas, e os Micros Empreendedores Individuais (MEIs) com empregados terão que implantar o eSocial a partir de novembro. E, a partir de janeiro de 2019 o setor público será obrigado a implantar o sistema.

O Governo informa diz que várias ações estão em curso para levar informações aos empregadores quanto ao eSocial, como uma central de atendimento por telefone (0800-730888). O governo também informou que está reformulando sua página na internet, além de fazer eventos de orientação pelo país.