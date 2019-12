Encenação de presépio vivo do Circo Social emociona o público em Rio Negro

Na noite deste domingo (01), durante a abertura do Natal em Rio Negro na Praça João Pessoa, o Circo Social apresentou a encenação de “presépio vivo”. Além da caracterização das personagens, o projeto montou o cenário com efeitos de luzes para encantar a todos. As crianças puderam deixar na árvore de Natal do Circo Social uma cartinha para o Papai Noel. Os pedidos mais humildes serão realizados numa parceria com o Interact Club Rio Negro – Riomafra durante o mês de dezembro.

Antes da apresentação, o Circo Social participou da carreata natalina com a presença do Papai Noel do projeto, personagens e super-heróis. A saída ocorreu às 18h30 da Afubra, seguindo até a Praça João Pessoa. O projeto agradece aos colaboradores: Valfertil Máquinas Agrícolas (que colabora com o “Trator Noel”), Grupo de Jovens Talentos de Rio Negro e Santuário Aparecida de Mafra.

Durante o mês de dezembro o Circo Social realizará diversas ações voluntárias. Acompanhe pelo site: www.circosocial.org

DOE UM BRINQUEDO

O Circo Social está arrecadando brinquedos novos ou usados em bom estado para serem doados em comunidades carentes de Rio Negro e Mafra no Natal. Caixas para a arrecadação foram colocadas em supermercados, lojas e locais diversos das cidades, tendo a identificação do Circo Social em cada uma.

Você pode encontrar a caixa de arrecadação em um desses locais:

– Agropecuária Crie Bem (Rio Negro)

– Big Passo (Alto de Mafra)

– Canal C (Rio Negro)

– Cia da Criança (Mafra)

– Farmácia Maxifarma (Rio Negro)

– KNN Idiomas (Mafra)

– Polícia Militar (Mafra e Rio Negro)

– SESI (Rio Negro)

– Supermercado Belém (Rio Negro e Mafra)

– Supermercado Willner do Alto de Mafra

Outros locais ainda serão definidos e divulgados posteriormente. O Circo Social também pode ir até a sua casa ou empresa para buscar a sua doação, para isto basta agendar pelo WhatsApp: 99763-4762.

