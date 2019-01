Encerramento da Programação Natalina de Rio Negro

Neste sábado (22) a prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza as festividades de Encerramento da Programação Natalina do município. O evento acontece na Praça João Pessoa. A programação é gratuita.

A manhã iniciou com a Feira de Artesanato, Feira da Lua e atividades para as crianças. A tarde haverá distribuição de picolés. A partir das 18h acontece o show com Nanda Belem e Semi Acústico. O Papai Noel estará presente recebendo as crianças a partir das 19h.

Na ocasião também acontece a Premiação do Concurso Fotográfico Revelando Rio Negro com o tema ‘Rio Negro: Memórias, Cores e História’, sendo revelados os três primeiros lugares. Na oportunidade também acontece a abertura da exposição com todas as fotos participantes do concurso. Encerrando a noite, a partir das 20h30 o Grupo Chinaredo sobe ao palco para animar o público.