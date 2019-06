Enchente deixa prejuízo de R$ 30 milhões em Riomafra

Após uma semana às águas do rio Negro ainda estão baixando, os prejuízos estão sendo contabilizados e a normalidade volta à Mafra e Rio Negro. As duas cidades juntos estimam um prejuízo de quase R$ 30 milhões.

Em Mafra as famílias já deixaram os abrigos e estão retornando aos seus lares. A Prefeitura, através da Defesa Civil está distribuindo kits de limpeza para quem teve a casa atingida. São 100 kits de limpeza contendo duas esponjas, um litro de água sanitária, balde, pano de chão, rodo, vassoura, um quilo de sabão em pó, um par de luvas de borracha, 10 sacos de lixo de 50 litros e um litro de desinfetante. As pessoas que ficaram em casas de parentes e fizeram o cadastro na Defesa Civil (até o domingo às 13h30min) estão retirando os kits direto na Defesa Civil. Com relação às cestas básicas e os kits de higiene pessoal, a Defesa Civil está trabalhando na logística para entrega destes itens, entrando em contato com as famílias cadastradas.

A previsão para retorno de todas é até sábado, 08. Até a última quinta-feira, 06, todos os abrigados no salão da Igreja Nossa Senhora Aparecida (09 famílias) já haviam retornado aos seus lares, assim como os abrigados na escola Jovino Lima. No CEMMA ainda há 26 famílias abrigadas. A Defesa Civil informou que como a água baixou na região do autódromo, não há mais famílias ilhadas. Na manhã desta quinta-feira, as equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Assistência Social realizaram visitas nas áreas atingidas pela enchente, e concluíram que o retorno das famílias para casa já está liberado. A equipe de trabalho da Secretaria Municipal de Educação concedeu uma van para as famílias se deslocarem até as suas residências para fazer a limpeza. As famílias estão começando a solicitar caminhões para transporte de seus pertences para o retorno às suas casas

Já em Rio Negro os alojados pela Defesa Civil, aproximadamente 124 famílias, começarão a voltar para suas casas a partir de amanhã.

As aulas foram retomadas no interior de Rio Negro na última terça-feira 04, na Fazendinha retornaram ontem 07. Já na área da saúde os atendimentos foram normalizados também na última terça-feira 07.

Assim como em Mafra, várias estradas, pontilhões e bueiros do interior de Rio Negro ficaram danificadas.

ÁGUAS BAIXANDO

O nível do rio Negro às 16 horas desta sexta-feira, 7, era de 7,337m. Vale lembrar que no dia 03 foi registrado o nível máximo chegando a 9,423m. Desde o dia 03 o rio desceu um metro e 26 centímetros. O rio está descendo em média três centímetros por hora.

SITUAÇÃO NO INTERIOR

Os primeiros locais de ambas as cidades comprometidos com a enxurrada foram as estradas do interior. Tanto Mafra quanto Rio Negro estão trabalhando nas melhorias dos acessos afetados, das pontes, bueiros e estradas.

DOAÇÕES

Ambas as prefeituras estão solicitando que a ajuda a população na doação de roupas, calçados, fraldas descartáveis, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza – principalmente água sanitária. Também são solicitadas doações de alimentos que compõem uma cesta básica como arroz, açúcar, café em pó, óleo de soja, fubá, farinha de trigo, feijão, sal, macarrão, entre outros alimentos não perecíveis.

As doações podem ser feitas diretamente na Defesa Civil ou na Secretaria de Ação Social das duas cidades.