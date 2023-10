Enchente não é turismo! Visite os locais afetados para ser um voluntário

Riomafra revive o drama das enchentes e o bom senso é fundamental em momentos como este. Para a sua segurança, saia de casa se realmente for preciso e evite passar pelas áreas atingidas pela cheia do rio. As equipes de socorro precisam que o trânsito e a área fiquem livres para o atendimento necessário às famílias que precisam deixar as residências.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Veículos e pessoas que estão nas áreas críticas apenas para observação, muitas vezes prejudicam a passagem dos carros da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Exército e de outros voluntários.

O bom senso é fundamental! E todos podem visitar os locais para ajudar, pois não existe tempo ruim para uma boa ação. Seja um voluntário ou realize uma doação para as famílias afetadas pela enchente. Confira os pontos de arrecadação:

Secretaria de Assistência Social (prédio do antigo Fórum)

Ginásio de Esportes José Müller

Sesc Senac (bairro Estação Nova)

ACI (bairro Bom Jesus)

Corpo de Bombeiros

Subprefeitura do Lageado dos Vieiras

As famílias que necessitam de auxílio podem realizar o cadastro no ginásio com a equipe da Secretaria da Assistência Social.