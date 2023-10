Enchentes em Rio Negro: população pode realizar doações via PIX às famílias desabrigadas

Compartilhar no Facebook

O município de Rio Negro está enfrentando uma crise devido às enchentes e cada ajuda faz a diferença. Se você deseja contribuir com as famílias desabrigadas, é possível realizar uma doação de forma rápida e segura através do PIX e transferência bancária.

Chave PIX: (47) 9 9171-1778

Transferência Bancária:

Banco do Brasil (001)

Agência: 2543-7

C/C: 41.534-0

CNPJ: 76.002.641/0001-47

PMRN DEFESA CIVIL

A conta corrente é exclusiva para recebimento de doações Defesa Civil e a utilização dos recursos será realizada pelo Município de Rio Negro dentro de todos os procedimentos de compra e de transparência exigidos pela legislação.

Sua generosidade fará a diferença na vida daqueles que perderam seus pertences. Cada contribuição conta! Juntos, podemos ajudar a reconstruir as vidas afetadas. Agradecemos imensamente por sua solidariedade e apoio. Unidos, somos mais fortes!

A população também pode colaborar doando alimentos não perecíveis, cestas básicas, água, roupas em bom estado de conservação, calçados, cobertores, itens de limpeza e de higiene pessoal. Confira os pontos de arrecadação: