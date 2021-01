Enfermeira é a primeira a receber vacina contra Covid em Rio Negro

A enfermeira Ana Paula Kuhl Alves foi a primeira pessoa a ser vacinada com a CoronaVac em Rio Negro, na manh√£ desta quarta-feira (20). A aplica√ß√£o ocorreu no pr√©dio da Vigil√Ęncia Sanit√°ria do munic√≠pio. Ela √© coordenadora do setor de epidemiologia e tamb√©m atua no Centro de Covid, na secretaria de Sa√ļde, espa√ßo destinado ao atendimento de casos prim√°rios da doen√ßa.

O munic√≠pio prev√™ iniciar a vacina√ß√£o com os profissionais da sa√ļde que est√£o na linha de frente no combate a Covid-19, ou seja, os que atuam na Base Covid, SAMU, profissionais que realizam a coleta para os testes e equipes do Pronto Atendimento. Tamb√©m ser√£o vacinados os idosos que se encontram institucionalizados.

Cuidados devem continuar

Embora haja uma grande expectativa com rela√ß√£o a vacina√ß√£o contra a Covid-19, todos os cuidados de preven√ß√£o contra a doen√ßa devem continuar sendo seguidos. Manter o distanciamento social, evitar aglomera√ß√Ķes, uso de m√°scara, higieniza√ß√£o frequente das m√£os e superf√≠cies √© essencial.

Ao todo o Minist√©rio da Sa√ļde disponibilizou nesta semana 6 milh√Ķes de doses da vacina, das quais 265,6 mil foram destinadas ao Paran√°. A vacina√ß√£o acontecer√° em etapas, inicialmente para os grupos priorit√°rios. Importante destacar que no Plano Nacional de Imuniza√ß√£o contra a Covid-19 consta que n√£o dever√£o receber a vacina menores de 18 anos, gestantes e pessoas que apresentaram rea√ß√£o anafil√°tica confirmada a qualquer componente das vacinas contra a Covid-19.

