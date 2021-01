Entenda por que o volume de chuva está acima do normal na região

O grande volume de chuva nos últimos dias causa apreensão e deixa em alerta diversas regiões de Santa Catarina. De acordo com os meteorologistas, essa situação é causada por uma série de fatores. A explicação é de uma convergência de fluxos que trazem umidade, associada à atuação de sistemas de baixa pressão e uma maior temperatura das águas do oceano próximas à costa catarinense.

Segundo o meteorologista-chefe da Defesa Civil estadual, Murilo Fretta, dois fluxos de umidade chegaram ao Estado nos últimos dias, um vindo da Amazônia, com direção noroeste, e outro vindo do oceano Atlântico. Eles foram impactados por dois sistemas de baixa pressão, denominados de cavado e vórtice ciclônico, que jogavam esta umidade para os níveis mais altos da atmosfera, provocando o aumento da quantidade de água precipitável.

“Toda essa convergência estava principalmente sobre o litoral de Santa Catarina. O calor e o aumento da umidade favorecem o desenvolvimento de nuvens e a consequente queda da chuva. Outro fator que também influencia é o relevo da região”, explica Fretta.

Segundo o meteorologista, em Santa Catarina persiste a chuva ao longo desta semana, por conta da alta umidade e dos sistemas de baixa pressão. A diferença é que elas devem ocorrer principalmente em forma de pancadas e temporais, com a possibilidade de altos volumes em espaços curtos de tempo. As regiões da Grande Florianópolis, do Vale do Itajaí e do Litoral Norte seguem em alerta de risco máximo para deslizamentos.

“A orientação é que a população siga atenta aos avisos da Defesa Civil e comuniquem as autoridades ao menor sinal de perigo ou de alterações no solo. O momento é de atenção e temos nossas equipes mobilizadas para atender a população”, salienta o meteorologista.

NÍVEL DO RIO NEGRO

Felizmente o nível do rio Negro começou a baixar nesta segunda-feira, de acordo com o monitoramento hidrológico da Copel. Mas ainda é preciso manter o estado de alerta, pois há previsão de chuva para os próximos dias, embora sejam com volumes menores. A previsão indica Sol entre nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite.

O nível do rio atingiu os 7 metros no domingo. Este é o nível considerado crítico e preocupante do rio Negro para enchente. Às 13h desta terça-feira o nível registrado foi de 6,262 metros.

A Defesa Civil de Rio Negro elaborou uma logística para o pleno e imediato atendimento no caso de urgência, às famílias que podem ser assoladas pela cheia do rio Negro e seus afluentes.

Em Mafra uma reunião foi realizada para planejar as ações caso ocorram alagamentos em Mafra e caso seja preciso retirar pessoas das áreas de risco. O número de atendimento da Defesa Civil é 3643-7742.