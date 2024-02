Entidades rio-negrenses são beneficiadas com o programa Barracão do Bem

Neste mês de fevereiro a Prefeitura de Rio Negro, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, adquiriu dois barracões (estrutura pré-moldada de concreto armado com 100 m²) para instalação em entidades do município.

O programa Barracão do Bem foi instituído pela Lei Municipal nº 3239/2022 com o objetivo de auxiliar as associações de moradores e entidades da sociedade civil organizada, sem fins lucrativos, no desenvolvimento de atividades/ações que promovam o bem da coletividade comunitária e social.

Neste primeiro momento foram contempladas a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Rio Negro e Mafra e a Associação Rionegrense de Pessoas com Deficiência (ARPDE). As entidades beneficiadas atenderam aos critérios previstos na legislação para o recebimento do barracão e tiveram a anuência do Conselho Municipal de Assistência Social.

Ambas as entidades desenvolvem um trabalho de relevância social no município e o barracão instalado irá contribuir com os atendimentos e ações por elas desenvolvidas e, por consequência, com a população assistida.