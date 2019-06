Entidades se reúnem com secretário de Segurança do Paraná e pedem aumento no efetivo na PM de Rio Negro

O secretário ouviu as reivindicações e se prontificou a solucionar o problema o mais breve possível

Na quarta-feira, 19, o deputado estadual Alexandre Curi, executivo, legislativo e representantes de entidades rionegrenses estiveram reunidos com o secretário de Segurança do Estado do Paraná, Rômulo Marinho Soares, para reforçar o pedido pelo aumento de efetivo na 2ª CIA de Polícia Militar de Rio Negro.

Desde novembro de 2018, quando o pelotão de Polícia de Rio Negro tornou-se a 2ª Companhia de Polícia Militar, há uma demanda emergencial por melhorias da segurança pública da região, uma vez que a Companhia atende os municípios de Rio Negro, Campo do Tenente, Piên e Quitandinha. Além de estar localizada na fronteira do estado, a companhia recém-criada possui inúmeras localidades pertencentes à zona rural, que necessitam de policiamento ostensivo constante.

A demanda inicial pleiteada pelas entidades é pela inclusão imediata de novos policiais militares ao efetivo, proporcionando mais segurança para a população. O secretário ouviu as reivindicações e se prontificou a solucionar o problema o mais breve possível. Participaram da reunião representantes da Associação Comercial e Industrial de Rio Negro (ACIRN), Câmara de Dirigentes Lojistas, coordenador de Análise e Planejamento da SSP, major Rodrigo Perim de Lima, deputado estadual Alexandre Curi e representantes do executivo e do legislativo rionegrense.