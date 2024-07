Entre em contato com a Prefeitura de Rio Negro facilmente pelo WhatsApp

A Prefeitura de Rio Negro possui diversas opções de atendimento oferecidas de forma virtual e facilitada.

WHATSAPP

O contato com a Prefeitura pode ser feito rapidamente através do WhatsApp (47) 3642-3280.

Todas as secretarias municipais oferecem essa opção de atendimento facilitado. Acesse e confira todos os contatos: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/whatsapp-prefeitura-de-rio-negro

DIGITAL

Através do portal oficial www.rionegro.pr.gov.br/digital a Prefeitura oferece diversos serviços à população pela Internet com acesso fácil via computador, tablet ou celular. É possível demandar e acessar diversos serviços públicos de Rio Negro por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial.

PROTOCOLO GERAL

A Prefeitura também possui o serviço de Protocolo Geral, que é destinado ao público que deseja protocolar requerimentos e solicitações aos diversos setores. É possível abrir facilmente um processo digital de forma fácil e rápida sem sair de casa.

Para esse serviço há o WhatsApp disponível para quem deseja obter mais informações ou ajuda: (47) 3643-6906.

Com este contato é possível sanar dúvidas referentes à abertura dos processos digitais e até mesmo dúvidas sobre o acesso ao Portal do Cidadão, através de um atendimento atencioso e personalizado. Também é possível obter informações através do e-mail: rionegro.adm.protocolo@gmail.com

Além disso, todos são bem-vindos na Prefeitura quando optam ou precisam do atendimento presencial. A Prefeitura fica localizada na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, no bairro Seminário. Também há atendimento presencial no prédio do antigo Paço Municipal no Centro, no Posto de Atendimento na Roseira e na subprefeitura no Lageado dos Vieiras.