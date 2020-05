Entrega do “Cartão Comida Boa” inicia nesta terça-feira em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, inicia nesta terça-feira (12), a entrega do “Cartão Comida Boa” às famílias inscritas no Cadastro Único. A distribuição acontece das 8h30 às 16h30.

Para evitar aglomerações neste período de combate a disseminação do coronavírus, a distribuição será feita em diversos locais do município e em pontos de entrega no interior, conforme cronograma na imagem.

Para fazer a retirada o responsável familiar deve comparecer ao local mais próximo, com documento de Identidade e CPF. Lembrando que deve ir apenas o responsável familiar, utilizando máscara de proteção e obedecendo as normas de distanciamento social.

Ao todo são 2.343 cartões distribuídos para as famílias com o valor de R$ 50 ao mês para ser utilizado para compra de alimentos nos mercados cadastrados, que serão informados no ato da retirada.

Esta ação integra o Programa de Auxílio Emergencial do Governo do Paraná, através da Secretaria de Estado da Agricultura e da Justiça, Família e Trabalho.

Mais informações pelo telefone 3642-3349.