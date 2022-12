Equipe de robótica do Colégio Sesi de Rio Negro visita o gabinete do prefeito

O prefeito James Karson Valério e a secretária de educação, Vera Pfeffer Schelbauer, receberam nesta segunda-feira a visita da equipe de robótica The Gears do Colégio Sesi de Rio Negro. Acompanhados do coordenador do colégio e dos técnicos, os alunos explanaram as conquistas recentes e as expectativas para as próximas competições da First Lego League (FLL).

A robótica faz parte da metodologia do Colégio Sesi desde 2013 dentro da disciplina de ciências tecnológicas, onde os alunos desenvolvem seus conhecimentos nas áreas de física e matemática.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A First Lego League é uma competição internacional e o Colégio Sesi participa deste torneio de robótica desde 2013, onde já representaram a instituição, o município de Rio Negro e o Estado do Paraná em etapas nacionais, entre elas Brasília-DF, São Paulo-SP, Curitiba-PR e Rio de Janeiro-RJ.

Na temporada 2022/2023 a equipe participou da etapa regional realizada em Curitiba nos dias 25 e 26 de novembro. Entre as 45 equipes participantes, conquistou o 3º lugar na competição, fazendo com que a equipe The Gears do Colégio Sesi seja uma das cinco representantes do Estado no Paraná na competição nacional da FLL, onde mais de 100 equipes estarão participando e buscando uma classificação para a etapa internacional que ainda não tem país sede definido, podendo ser na própria sede da Lego na Dinamarca.

Estiveram presentes no gabinete do prefeito o coordenador do Colégio Sesi em Rio Negro, Luciano Ribeiro dos Santos, professora Franciele Novack, alunos Gabriel Rodrigues da Silva, Gabriel Richard de Castro Hirth, Kauã Vitor Pereira Ramos, Vitor Miretzki e Fernando Kraj, que também é técnico do time, junto com a professora Franciele.