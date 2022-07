Equipe Handebol RioMafra disputará torneio neste sábado em Penha-SC

Compartilhar no Facebook

Neste sábado (23), a equipe Handebol RioMafra (feminino) participará do 2º Torneio Hafpen de Handebol no município de Penha-SC. A competição terá início às 10h no Ginásio Rubens João de Souza.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Handebol RioMafra teve início no dia 16 de agosto de 2021, utilizando nesta data a quadra poliesportiva do Ginásio de Esportes Zeppelin. Após algumas tentativas a equipe conseguiu reativar a modalidade de handebol, que já não existia mais para treinamento ou competição em nossos municípios Rio Negro e Mafra.

Em seguida foi locada a quadra de esporte do Colégio Excelência e a equipe contava com apenas cinco atletas que juntas pagavam o horário da quadra. Após o esforço de toda equipe, conseguiram através do pagamento de mensalidade das atletas, valores para a confecção de coletes, e aquisição de materiais diversos para auxílio nos treinamentos.

Atualmente o Handebol RioMafra conta com o apoio e parceria da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Rio Negro e tem como patrocinadores: ContornoS Moda Fitness, Lojão da Economia, Empório Briê e Chellen Modas.