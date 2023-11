Equipes representam Rio Negro no Campeonato Paranaense MrJack.Bet de Futsal Amador

Neste domingo (12), as equipes campeãs da Copa Rio Negro de Futsal (masculino e feminino livre) estarão participando pela primeira vez do Campeonato Paranaense MrJack.Bet de Futsal Amador, com total apoio da Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

No masculino, o município de Rio Negro será representado pela equipe do Posto Mallon; e no naipe feminino pela equipe da Asgard. Os jogos serão realizados no Ginásio de Esportes Oscar Pereira, em Ponta Grossa.

Programação da rodada deste domingo (12/11):

Oitavas de Final

15h: Posto Mallon x Raimundi Futsal (São Miguel do Iguaçu)

Quartas de Final

16h30: Asgard x Estrelas F.C. (Ponta Grossa)

O Campeonato Paranaense MrJack.Bet de Futsal Amador é a maior competição de futsal amador do mundo. A competição conta com o patrocínio da MrJack.Bet e tem o apoio da Penalty e do Governo do Estado do Paraná.