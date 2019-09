Escola Ana Zornig recebeu o selo Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Sistema Fiep

A entrega do prêmio foi na sede do Sistema Fiep em Curitiba, no último dia 5 (quinta-feira), durante o Congresso Sesi ODS

A Escola Municipal Ana Zornig recebeu recentemente o selo ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O selo é uma iniciativa do Sistema da Federação das Indústrias do Estado do Paraná – Fiep, através do Sesi, para empresas, indústria e entidades que realizam ações que proporcionem desenvolvimento social, econômico e ambiental.

Erradicar a pobreza, oferecer educação de qualidade para todos, reduzir a desigualdade social e promover a igualdade de gênero. Estes são alguns dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que têm como meta fazer do mundo um lugar melhor para se viver.

A entrega do prêmio foi na sede do Sistema Fiep em Curitiba, no último dia 5 (quinta-feira), durante o Congresso Sesi ODS, pelo reconhecimento do ‘Projeto Desperdício Zero e Alimentação Saudável’, desenvolvido pelo 4 ano B da professora Leonilda Rauen.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

Em 2015, líderes mundiais reuniram-se na Organização das Nações Unidas (ONU) e desenvolveram metas e planos de ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir paz e prosperidade para todos. Para isto, foram pensados 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Esta lista de tarefas objetiva que, até 2030, seremos a primeira geração a erradicar a pobreza extrema, além de proteger o planeta de efeitos adversos da mudança climática.

CONFIRA TODOS OS 17 ODS

ODS 1 – Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.

ODS 2 – Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e

Promover a agricultura sustentável.

ODS 3 – Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

ODS 4 – Garantir a igualdade de gênero e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizado ao longo da vida para todos.

ODS 5 – Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.

ODS 6 – Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos.

ODS 7 – Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos.

ODS 8 – Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego, pleno e produtivo e trabalho decente para todos.

ODS 9 – Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.

ODS 10 – Reduzir a desigualdade entre os países e dentro deles.

ODS 11 – Tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

ODS 12 – Assegurar padrões de consumo e produção sustentáveis.

ODS 13 – Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos.

ODS 14 – Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.

ODS 15 – Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, bem como deter e reverter a degradação do solo e a perda da biodiversidade.

ODS 16 – Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

ODS 17 – Fortalecer os mecanismos de implantação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.