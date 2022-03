Escola Celso Catalan recebe notebooks para retomada das atividades de informática

A Escola Municipal Professor Celso Catalan recebeu 18 notebooks para restabelecer as atividades do laboratório de informática. Após o furto, no final de semana, de 17 notebooks, a Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Educação, reuniu através de empréstimo, junto as demais escolas, os notebooks que permitem que as atividades de informática e ações pedagógicas retornem a normalidade. Através da união de todo o grupo, os alunos não ficarão desassistidos. A solução é momentânea e em breve, a Prefeitura iniciará a aquisição de novos notebooks para reposição.

“Com a união de toda a comunidade escolar, conseguimos a pronta resolução da situação para que nossos alunos possam dar continuidade às atividades. Mais importante ainda, mostramos às nossas crianças que eles podem contar sempre conosco e que nossa Educação é mais forte que qualquer ato criminoso. A Educação é o caminho e se sobrepõe a violência, somos um povo aguerrido e não permitiremos que nossas crianças sejam prejudicadas”, destacou o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério.

Importante destacar que as investigações sobre o furto dos notebooks da escola seguem. A Prefeitura Municipal registrou imediatamente a ocorrência e as câmeras de segurança instaladas na escola e em áreas estratégicas do município estão contribuindo com a identificação dos suspeitos. A comunidade também pode fazer sua parte e denunciar. Se observar atitudes suspeitas, pessoas vendendo os aparelhos ou quaisquer informações que levem à recuperação dos computadores, podem denunciar, inclusive de forma anônima, na Delegacia de Polícia de Rio Negro, pelo telefone 181.