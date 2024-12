Escola Celso Catalan receberá diversos aprimoramentos

Através do Processo de Licitação nº 398/2024, a Prefeitura de Rio Negro, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a contratação de uma especializada para efetuar reformas e melhorias na Escola Municipal Celso Catalan.

Nesta semana o prefeito James Karson Valério esteve reunido com membros da secretaria e da escola para a assinatura do Termo de Homologação. Serão investidos R$ 780.856,60. O prazo para a conclusão das obras é de seis meses. A Construtora Resolução LTDA será a empresa responsável pelas obras.

As reformas adequarão os espaços da escola com acessibilidade em todas as áreas. Também será aprimorada toda parte elétrica e hidráulica, adequação dos portões de acesso visando segurança, pintura externa e interna, adequação dos banheiros, inclusive com construção de banheiro PCD, adequação da cozinha e casa de gás.

Atualmente a Escola Municipal Celso Catalan atende 312 alunos da Educação Infantil, Educação Especial e Ensino Fundamental 1. Ela fica localizada na Rua Camarista João Hirt.