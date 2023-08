Escola Cheff Gourmet Mafra inaugura neste sábado

Compartilhar no Facebook

O Prefeito de Mafra, Emerson Maas, recebeu na manhã de sexta-feira, dia 11, a gerente da escola de alta gastronomia “Cheff Gourmet Mafra”, Andressa Moro, que entregou o convite para a inauguração da escola no município, que acontecerá neste sábado, 12 de agosto.

Localizada na Rua Mathias Piechnik ela é destaque no Brasil, com mais de 700 unidades em funcionamento, incluindo em municípios próximos como São Bento do Sul, Rio Negrinho e Joinville.

As aulas iniciam em setembro e são totalmente presenciais. As matrículas estão abertas e podem ser feitas pelo whatsapp (47) 996776800 ou na própria unidade. A Escola Cheff Gourmet Mafra colocará à disposição do público amante da culinária, desde cursos kids e  infantis, profissional de cheff de cozinha, mestre churrasqueiro, sommelier e bartender, até para quem quer ter um hobby.