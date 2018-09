Escola Inácio Schelbauer: 25 anos de amor e compromisso com a educação

Neste ano de 2018, a Escola Estadual Inácio Schelbauer completa 25 anos de atividades no Bairro Bom Jesus, em Rio Negro. Uma escola que sempre se destacou nas suas atividades e ações sócias.

O diferencial da escola está nas diversas atividades que realiza como: “Carnaval Educativo”, há vários anos no calendário da escola, resgata as origens desta festa e busca temáticas sociais para desenvolver como temas das alegorias. Entre outras atividades sempre presentes na escola são as palestras sobre o verdadeiro significado da Páscoa, valores, combate ao “bullying”, prevenção às drogas e à violência, entre outros.

O gosto pela leitura é uma das principais ações pedagógicas que norteia o trabalho pedagógico da escola há vários anos e para isso promove ao menos duas vezes ao ano uma feira de livros, além de estar constantemente ampliando o já significativo e variado acervo literário da Biblioteca Marinês Tessaro de Barros (homenagem feita à querida professora da escola).

A escola sempre foi contemplada com profissionais competentes e comprometidos em todas as áreas, desde agentes educacionais, pessoal administrativo, professores, coordenação pedagógica e gestores, que juntos trabalham para oferecer aos alunos um ensino de qualidade, sem esquecer de preservar os valores éticos e morais, a valorização do ser humano e a busca de soluções possíveis às dificuldades de aprendizagem, recebendo de braços abertos a todos que chegam na escola, confirmando a expressão “Família Inácio”.

E o resultado desse trabalho são as notas do IDEB, sempre a melhor do município entre as escolas estaduais, classificações honrosas de alunos nas Olimpíadas de Matemática todos os anos. Premiações em vários concursos estaduais e nacionais como Agrinho, Prêmio Orirerê (1º Lugar no Paraná), 8 finalistas em 4 edições (2010, 2012, 2014 e 106) da Olimpíada de Língua Portuguesa (medalha de prata nas 4 edições nacionais onde a escola representou Rio Negro e o Paraná nas semifinais e finais em diferentes capitais do Brasil, um trabalho realizado em parceria pelas professoras Carla e Juliana). Direção, professores e alunos foram homenageados pela Câmara Municipal de Rio Negro por suas conquistas e muitas outras que coroaram o trabalho da escola por 25 anos.

A escola é uma das poucas que contemplam o projeto treinamento, na área de voleibol há 15 anos, já participamos de várias semifinais e finais, com um acervo gratificante de medalhas e troféus, o qual conta o emprenho e dedicação da professora Tânia Roik.

Há alguns anos a escola envolve-se em vários projetos ambientais, como forma de preservação do meio ambiente e conscientização da comunidade escolar para problemas e soluções práticas para o dia a dia. Parcerias com a Afubra, por exemplo, tira por ano centenas de litros de óleo de cozinha do solo e esgoto da cidade.

Todos os anos são realizadas viagens de estudos aos alunos como forma de ampliar horizontes e aprimorar o conhecimento, entre essas viagens destaca-se visita à cidade da Lapa, ao Parque da Ciência em Curitiba, Museu do Mar em São Francisco do Sul, Jardim Zoológico, parques e museus de Curitiba.

Entre as atividades internas destacam-se os jogos escolares com times mistos entre as séries, para oportunizar atividades físicas de competição a todos os alunos, indiferente da idade. Nesta ocasião é cantado na abertura dos jogos o Hino dos jogos escolares da escola, composto pelo pedagogo e músico Reginaldo Rodrigues da Luz, que coordena um maravilhoso grupo música, ensina flauta e violão para os alunos interessados. O grupo é constantemente convidado para participar de eventos na cidade, cidades vizinhas e no ano passado teve a honra de ser convidado para uma apresentação no aniversário de 70 anos da SEED (Secretaria de Estado da Educação), em Curitiba – Paraná.

O esporte também fez e faz história das conquistas da escola, principalmente na participação dos jogos escolares a nível municipal e regional, inclusive com medalhas.

Outra atividade que os alunos gostam muito é a festividade do dia do estudante que envolve o show de talentos, onde os alunos da escola mostram seus talentos e os ex-alunos também se apresentam. Em 2017 tivemos a apresentação do show de mágica de nosso ex-aluno Eraldo. Nesse dia é realizado o tradicional coquetel coletivo onde os alunos trazem os lanches e bebidas e dividem tudo em uma grande confraternização.

Feiras de Ciências, amostras pedagógicas, coleta de materiais recicláveis, horta escolar, arborização também são outras atividades desenvolvidas pela escola.

Muitas histórias, muitas lembranças e pessoas especiais contribuíram para a excelência da escola, como a professora Carla Borba, que mobilizava a escola com seus projetos. Dona Miriam, à frente da direção da escola de 1992 a 2015, com sua forma dinâmica de conduzir, ergueu não somente parte do prédio, como também o nome da escola. Sem esquecer os que iniciaram a caminhada da escola, os primeiros diretores: Professora Letícia Nizer e depois o professor Edson Nizer. Muitos professores e funcionários passaram pela escola, e nela alguns encerraram sua carreira: a professora Marlene D. Endler, Rozi de L. Vanderlinde, Amélia Junges, Carolina M. Tessaro, Carla Borba. Não deixando de mencionar a atual diretora, professora Andréia, que mantém a mesma qualidade de ensino e muito comprometida com a educação.

E como não falar dela, que esteve trabalhando na escola desde seu início e agora, nos 25 anos de fundação, se aposenta: “terror da piazada”, a Tia Derli, a qual muito contribuiu para ordem e apoio em viagens e jogos que a nossa escola participou e no final de sua carreira deixou como marca seus dotes culinários.

E assim a escola continua fazendo uma diferença, uma mudança, uma marca na vida de cada um que por ela passou, seja como aluno, funcionário, professor… Sabe-se disso por que constantemente ex-alunos visitam a escola para matar as saudades, rever os professore se funcionários e relembrar das lições aprendidas.

Então da pequena nascente surge um rio que vai sendo alimentado por várias nascentes, vai crescendo, ficando caudaloso e já não cabe em si. Então deságua no mar. Isso é a escola, isso é ensinar e aprender e não será mais o mesmo quem dessa água beber.

No dia 06/07/2018, a nossa escola completou 25 anos. Agradecemos e homenageamos a todos os alunos, pais e profissionais que fizeram parte dessa bela história de conquistas.

A escola convida a todos os atuais e ex-alunos, funcionários, professores, diretores e membros da APMF (Associação de Pais, Mestres e Funcionários), Clube de Mães a comparecer na Sessão Solene em Comemoração aos 25 anos da Escola Estadual Inácio Schelbauer, como segue no convite abaixo.